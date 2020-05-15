Музыкант Вася Обломов раскритиковал аннексию Крыма Россией

Как сообщает Politeka.net, певец выразил возмущение в интервью "Радио Свобода" в 2016 году (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Лидер группы "Чебоза" Василий Гончаров, больше известный под псевдонимом Вася Обломов, недоволен тем, что Россия оккупировала Крым. По его словам, власти во главе с президентом Владимиром Путиным решили этот вопрос за всех россиян.

"Почему у россиян не спросили нужен ли нам Крым, или нет. Потому что россияне то посмотрели это все по телевизору, легли спать... Ужас этой ситуации и ее банальная трагедия в том, что нас не спросили", — подчеркнул Гончаров.

Вася Обломов считает, что правительство для начала должно было провести референдум и предупредить граждан России о возможных санкциях за незаконную оккупацию Крыма. По мнению музыканта, его вместе с миллионами соотечественников попросту ввели в заблуждение.

"Это все случилось само собой, втихаря, мы узнаем об этом через год, выясняется, что фашистов нет, была там суперсекретная операция, и все так рады! Прежде всего обманули нас", - подытожил певец.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

Как сообщала Politeka, Кушанашвили рассказал, как Россия расплачивается за аннексию Крыма: "Рай, ставший чистилищем".

Также Politeka писала, что Подервянский указал на ошибку Кремля в Украине: "Отобрали Крым, но потеряли...".