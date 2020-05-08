Колишній народний депутат Ігор Марков, який втік до РФ розповів, в яких умовах доводиться жити українцям



Свої домисли він озвучив в ефірі пропагандистської програми на телеканалі "Росія 1".

За його словами, йому довелося перевезти своїх батьків в Росію "щоб вони з голоду не подохли".

"Мій батько, якому 80 років, у якого стався напад, при тому, що він громадянин України, — його забрала швидка. Йому надали допомогу в лікарні, його госпіталізували тут в Москві. З мене не вимагали грошей. Так, я через два дні перевіз в платну клініку, тому що у мене є така можливість, я не хочу коштом російського бюджету, у мене совість якась є", - заявив він, нахвалюючи умови в РФ.

А ось про Україну, перебіжчик не такої думки

"Але в Україні тобі руку не перебинтують, якщо у тебе грошей немає! Швидка не приїжджає, якщо людині більше 80 років!", - заявив він.

Раніше ще один побіжний депутат часів Януковича вразив заявою.

Володимир Олійник вважає, що якщо "ЛДНР" – це юридично українська територія, то звільнення України бойовиками буде цілком законним.

Нагадаємо, у Кремлі зробили цинічну заяву про повернення Криму, розсердивши українців: "Ще й грошей дасте".

Як повідомляла Politeka, Акунін заявив, що Крим повернеться в Україну лише в одному випадку: "Населенню запудрили мізки".

Також Politeka писала, що знавіснілий Соловйов пригрозив новим вторгненням у Крим.





