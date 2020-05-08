Сбежавший в РФ, бывший народный депутат Игорь Марков рассказал в каких условиях приходится жить украинцам



Свои домыслы он озвучил в эфире пропагандистской программы на телеканале "Россия 1".

По его словам, ему пришлось перевезти своих родителей в Россию "чтобы они с голоду не подохли".

"Мой отец, которому 80 лет, у которого случился приступ, при том, что он гражданин Украины, — его забрала скорая. Ему оказали помощь в больнице, его госпитализировали здесь в Москве. С меня не потребовали денег. Да, я его через два дня перевез в платную клинику, потому что у меня есть такая возможность, я не хочу за счет российского бюджета, у меня совесть какая-то есть", - заявил он, нахваливая условия в РФ.

А вот об Украине, перебежчик не такого мнения.

"Но в Украине тебе руку не перебинтуют, если у тебя денег нет! Скорая не приезжает, если человеку больше 80 лет!", - заявил он.

Ранее еще один беглый депутат времен Януковича поразил заявлением.

Владимир Олейник считает, что если "ЛДНР" – это юридически украинская территория, то освобождение Украины боевиками будет вполне законным.

Напомним, в Кремле сделали циничное заявление о возвращении Крыма, разозлив украинцев: "Еще и денег дадите".

Как сообщала Politeka, Акунин заявил, что Крым вернется в Украину лишь в одном случае: "Населению запудрили мозги".

Также Politeka писала, что обезумевший Соловьев пригрозил новым вторжением в Крым.





