Українська продюсер, а також соліст групи YOURA Юрій Бардаш висловився про конфлікт на Донбасі

Свою думку він озвучив в інтерв'ю російському журналісту Юрію Дудю у проекті "вДудь", який транслюють на Youtube-каналі (щоб подивитися відео доскрольте до кінця сторінки).

Він зазначив, що у нього болить душа за Донбас, де він провів своє дитинство. При цьому він зазначив, що не підтримує ні Україну, ні Росію, все, що його цікавить - це жителі Донбасу, які страждають через конфлікт.

"Яке у мене може бути ставлення? У мене душа болить за мій регіон, за людей, які потрапили в заміс. Болить душа за людей. Я не ставлюся до "ДНР", я ставлюся до людей, з якими я виріс там. І ось ці моменти, "ЛНР", Київ, Москва - мене не цікавлять. Мене цікавлять люди, які там. До них я ставлюся чудово, і завжди буду ставитися добре, тому що це люди, з якими я виріс. Мені їх звичаї знайомі і зрозумілі. Це мої люди", – сказав Бардаш.

Він додав, що Донбас для нього - важка тема. Але те, що зараз відбувається в Україні "справжнє беззаконня" з яким не можна миритися.

"Що я спостерігаю в Україні - я спостерігаю свавілля в цій країні. Максимальне свавілля. Це така насправді важка тема. Дуже важка тема. Я дуже часто чую такий вислів "типове донбаське б*дло", але що я знаю про це "донбаському б*дле"? Це люди, які працюють. Вони завжди працювали. Їх життя - робота, завод. Так, вони суворі, люті і не такі культурні, як у столиці". - додав він.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Прімогенов дав пихатим росіянам урок історії: "І після цього Крим споконвічно російський?".

Також Politeka писала, що Лещенко поставив дикий ультиматум Україні: "Росія відразу Крим віддасть, якщо...".