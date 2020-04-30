Украинский продюсер, а также солист группы YOURA Юрий Бардаш высказался о конфликте на Донбассе

Свое мнение он озвучил в интервью российскому журналисту Юрию Дудю в проекте "вДудь", который транслируют на Youtube-канале (чтобы посмотреть видео доскрольте до конца страницы).

Он отметил, что у него болит душа за Донбасс, где он провел свое детство. При этом он отметил, что не поддерживает ни Украину, ни Россию, все что его интересует - это жители Донбасса, которые страдают из-за конфликта.

"Какое у меня может быть отношение? У меня душа болит за мой регион, за людей, которые попали в замес. Болит душа за людей. Я не отношусь к "ДНР", я отношусь к людям, с которыми я вырос там. И вот эти моменты, "ЛНР", Киев, Москва - меня не интересуют. Меня люди интересуют, которые там. К ним я отношусь прекрасно, и всегда буду относиться хорошо, потому что это люди, с которыми я вырос. Мне их нравы знакомы и понятны. Это мои люди", – сказал Бардаш.

Он добавил, что Донбасс для него - тяжелая тема. Но то, что сейчас происходит в Украине "настоящий беспредел" с которым нельзя мириться.

"Что я наблюдаю в Украине - я наблюдаю беспредел в этой стране. Максимальный беспредел. Это такая на самом деле тяжелая тема. Очень тяжелая тема. Я очень часто слышу такое выражение "типичное донбасское б*дло", но что я знаю об этом "донбасском б*дле"? Это люди, которые работают. Они всегда работали. Их жизнь - работа, завод. Да, они суровые, лютые и не такие культурные, как в столице". - добавил он.