З РФ то видніше, що відбувається в Україні

Колишній народний депутат Спиридон Кілінкаров, який втік до РФ, заявив, що третя сила втягує Україну у війну з Росією

Свої здогадки він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Недільний вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі "Росія 1".

За його словами, регулярно проводяться провокації для того, що б зіштовхнути Україну і Росію.

"Якщо завтра туди прийдуть і будуть розстрілювати ченців?! Провокації будуть! Це може зробити хто завгодно, це будуть провокатори, які спеціально будуть робити! Ви не розумієте, що Україну протягом чотирьох років хочуть втягнути у війну, в реально велику війну з Російською Федерацією!", - заявив він.

"Для цього будуть робити все можливе! У них не вийшла євроінтеграція, НАТО, провокації на Донбасі, зараз церковне питання туди вклинюють. Ви що, не розумієте, для чого це робиться?!", - зриваючись крик додав Кілінкаров.



Крім того, російську агресію на Донбасі він вважав "провокацією".

Раніше ще один депутат, який втік в РФ, Ігор Марков пригрозив Україні російськими танками.

Таким чином, він вирішив "захистити православ'я в Україні".

"Ви хочете у нас забрати! Ви хочете наші храми передати розкольників, ви хочете наші лаври забрати! Ось тільки дайте привід - і кров'ю харкнете! Ось це вам точно обіцяю!" - істерично заявив колишній український нардеп.



Відзначимо, що ще в грудні 2014 року МВС України оголосило Ігоря Маркова в розшук як «особи, яке ховається від суду». Політика підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 296 КК України (хуліганство з нанесенням тілесних ушкоджень).

Нагадаємо, у Кремлі зробили цинічну заяву про повернення Криму, розсердивши українців: "Ще й грошей дасте".

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