С РФ то видней, что происходит в Украине

Бывший народный депутат Спиридон Килинкаров, который сбежал в РФ, заявил, что третья сила втягивает Украину в войну с Россией

Свои догадки он озвучил в эфире пропагандистской программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия 1".

По его словам, регулярно проводятся провокации для того, что бы столкнуть Украину и Россию.

"Если завтра туда придут и будут расстреливать монахов?! Провокации будут! Это может сделать кто угодно, это будут провокаторы, которые специально будут делать! Вы не понимаете, что Украину на протяжении четырех лет хотят втащить в войну, в реально большую войну с Российской Федерацией!", - заявил он.

"Для этого будут делать все возможное! У них не получилась евроинтеграция, НАТО, провокации на Донбассе, сейчас церковный вопрос туда вклинивают. Вы что, не понимаете, для чего это делается?!", - срываясь крик добавил Килинкаров.



Кроме того, российскую агрессию на Донбассе он посчитал "провокацией".

Ранее еще один депутат сбежавший в РФ, Игорь Марков пригрозил Украине российскими танками.

Таким образом, он решил "защитить православье в Украине".

"Вы хотите у нас отнять! Вы хотите наши храмы передать раскольникам, вы хотите наши лавры забрать! Вот только дайте повод — и кровью харкнете! Вот это вам точно обещаю!" — истерично заявил бывший украинский нардеп.

Отметим, что еще в декабре 2014 года МВД Украины объявило Игоря Маркова в розыск как «лица, которое скрывается от суда». Политика подозревают в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство с нанесением телесных повреждений).

Напомним, в Кремле сделали циничное заявление о возвращении Крыма, разозлив украинцев: "Еще и денег дадите".

Как сообщала Politeka, Акунин заявил, что Крым вернется в Украину лишь в одном случае: "Населению запудрили мозги".

Также Politeka писала, что обезумевший Соловьев пригрозил новым вторжением в Крым.