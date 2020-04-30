Відомий російський співак Стас Костюшкін зробив скандальну заяву про Україну

Так, Станіслав Костюшкін, наполовину українець, зізнався, що конфлікт між його батьківщиною і Росією, де він живе і трудиться більшу частину свого життя, розділив його життя на дві половини.

Розмірковуючи про відносини Росії і його другої Батьківщини – України, Костюшкін розповів, нібито багато українців, як і він, не підтримують конфлікту двох ще вчора дружніх країн.

На його думку, Україна і Росія зробили непоправну помилку, коли розділилися. Він зазначив, що, якщо у світі триватимуть подібні конфлікти, то рано чи пізно все може перерости в Третю світову.

"Велика помилка в тому, що Україна і Росія поділилися. Ось Україна захворіла, але вона вважає, що захворіла Росія! Зараз це просто якась світова катастрофа, в якій загинули вже не росіяни, а англійці і голландці. Ще пару таких випадків, і тепер почнеться Третя світова", - заявив артист.

Також раніше повідомлялося, що Авраам Руссо розповів в одному з російських ЗМІ про те, як зараз виглядають відносини між Росією і Україною і яке їх чекає майбутнє.

За його словами ніякого братства між країнами не буде, принаймні, в найближчі роки, так і Україна ніколи не стане частиною Росії, цього можна досягти лише повномасштабною війною.

"Відносини Росії і України - це питання часу. Через 10 років в Україні буде добре. Питання, що буде між народами? Братства найближчим часом не буде. Там дуже багато крові. На жаль, це сталося. Факт залишається фактом. Але у них не буде супер, але буде стабільність, однозначно. Україна ніколи не стане частиною Росії, це можна зробити тільки почавши війну", - заявив Руссо.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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