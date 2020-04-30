Известный российский певец Стас Костюшкин сделал скандальное заявление об Украине

Так, Станислав Костюшкин, наполовину украинец, признался, что конфликт между его родиной и Россией, где он живет и трудится большую часть своей жизни, разделил его жизнь на две половины.

Рассуждая об отношениях России и его второй Родины – Украины, Костюшкин рассказал, якобы многие украинцы, как и он, не поддерживают конфликта двух еще вчера дружественных стран.

По его мнению, Украина и Россия совершили непоправимую ошибку, когда разделились. Он отметил, что, если в мире будут продолжаться подобные конфликты, то рано или поздно все может перерасти в Третью мировую.

"Большая ошибка в том, что Украина и Россия поделились. Вот Украина заболела, но она считает, что заболела Россия! Сейчас это просто какая-то мировая катастрофа, в которой погибли уже не русские, а англичане и голландцы. Еще пару таких случаев, и теперь начнется Третья мировая", - заявил артист.

Также ранее сообщалось, что Авраам Руссо рассказал в одном из российских СМИ о том, как сейчас выглядят отношения между Россией и Украиной и какое их ждет будущее.

По его словам никакого братства между странами не будет, по крайней мере, в ближайшие годы, да и Украина никогда не станет частью России, этого можно добиться лишь полномасштабной войной.

"Отношения России и Украины- это вопрос времени. Через 10 лет в Украине будет хорошо. Вопрос, что будет между народами? Братства в ближайшее время не будет. Там очень много крови. К сожалению, это случилось. Факт остается фактом. Но у них не будет супер, но будет стабильность, однозначно. Украина никогда не станет частью России, это можно сделать только начав войну", - заявил Руссо.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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