Відомий російський музикант, лідер групи ДДТ Юрій Шевчук висловив свою думку про війну на Донбасі

За його словами, в російсько-українському конфлікті винні політики, "наркомани війни".

Про це він заявив в інтерв'ю МК.ги.

На уточнююче питання журналіста, за кого він: за червоних чи за білих, маючи на увазі ситуацію в Україні, Шевчук відповів неоднозначно.

"Я за людей, за людину. Для мене не важливо, де він живе: в Києві, Уфі або в Донецьку. Я за просту людину, ось це для мене головне, і я вам відповідаю чітко і точно. Я за людей, які страждають і мучаться в тому пеклі, який влаштували політики на Донбассі, наркомани війни", — сказав музикант.

На його думку, саме політики довели народи до бійні, і провернули всю ситуацію до війни.

"Загалом, вони (політики — прим. ред.), як завжди, повели ситуацію в потрібному їм напрямку. Довели наші народи до бійні. Я не підтримую їх, ні, сто відсотків. Я не за ідеологію, я за людину", — додав Юрій Шевчук.

Також раніше повідомлялося, що Юрій Шевчук передрік Росії майбутнє "в обнімку з Північною Кореєю".

Він закликав росіян більше займатися проблемами своєї країни і менше стежити за подіями в Україні. Він також зазначив, що в Росії є над чим попрацювати, тому замість того, щоб лізти до України варто задуматися про своє власне майбутнє.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

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