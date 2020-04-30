Известный российский музыкант, лидер группы ДДТ Юрий Шевчук высказал свое мнение о войне на Донбассе

По его словам, в российско-украинском конфликте виноваты политики, "наркоманы войны".

Об этом он заявил в интервью МК.ru.

На уточняющий вопрос журналиста, за кого он: за красных или за белых, имея ввиду ситуацию в Украине, Шевчук ответил неоднозначно.

"Я за людей, за человека. Для меня не важно, где он живет: в Киеве, Уфе или в Донецке. Я за простого человека, вот это для меня главное, и я вам отвечаю четко и точно. Я за людей, которые страдают и мучаются в том аду, который устроили политики на Донбассе, наркоманы войны", — сказал музыкант.

По его мнению, именно политики довели народы до бойни, и провернули всю ситуацию к войне.

"В общем, они (политики — прим. ред.), как всегда, повели ситуацию в нужном им направлении. Довели народы наши до бойни. Я не поддерживаю их, нет, сто процентов. Я не за идеологию, я за человека", — добавил Юрий Шевчук.

Также ранее сообщалось, что Юрий Шевчук предрек России будущее "в обнимку с Северной Кореей".

Он призвал россиян больше заниматься проблемами своей страны и меньше следить за происходящим в Украине. Он также отметил, что в России есть над чем поработать, поэтому вместо того, чтобы лезть к Украине стоит задуматься о своем собственном будущем.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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