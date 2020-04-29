Російський естрадний співак Шура порадів анексії Кримського півострова

Популярному російському співаку 90-х заборонили в'їзд в Україну напередодні концерту в Києві. Серед іншого, Шура поплатився за відео, в якому радіє, що «Росія отримала жирний шматок».

Після заборони в'їзду співак пояснив своїм шанувальникам, що якась «групка людей оголосила його українофобом». Нагадаємо, вам найскандальніші висловлювання Шури про Україну.

Він пригрозив світу кримським сценарієм, зазначивши, що Росія не зупиниться на Україні.

«Чудово! Великий, жирний шматок отримала Росія, коли приєдналася до Криму. Я дуже багато знаю людей які живуть у Криму і я поділяю з ними цю радість… Я думаю, це не остання країна, яку ми собі відхопимо», - захоплено заявив Шура.

Також співак зазначив, що Росія може ввести війська в Україну і «закінчити все це великою жирною крапкою».

«Як би не дійшло до крайніх заходів. Як би Росія взагалі війська туди не ввела. Ми можемо тільки так — ввести війська і закінчити великою жирною крапкою. Як ми вміємо. Тому що, з ними розмовляти марно», - резюмував співак.

Також раніше повідомлялося, що російський музикант і лідер групи «ДДТ» Юрій Шевчук передрік Росії майбутнє «в обнімку з Північною Кореєю».

Він закликав росіян більше займатися проблемами своєї країни і менше стежити за подіями в Україні.

Він також зазначив, що в Росії є над чим попрацювати, тому замість того, щоб лізти до України варто задуматися про своє власне майбутнє.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Прімогенов дав пихатим росіянам урок історії: "І після цього Крим споконвічно російський?".

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