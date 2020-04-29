Российский эстрадный певец Шура порадовался аннексии Крымского полуострова

Популярному российскому певцу 90-х запретили въезд в Украину накануне его концерта в Киеве. Среди прочего, Шура поплатился за видео, в котором радуется, что «Россия получила жирный кусок».

После запрета въезда певец объяснил своим поклонникам, что некая «группка людей объявила его украинофобом». Напомним, вам самые скандальные высказывания Шуры об Украине.

Он пригрозил миру крымским сценарием, отметив, что Россия не остановится на Украине.

«Замечательно! Большой, жирный кусок получила Россия, когда присоединилась к Крыму. Я очень много знаю людей живущих в Крыму и я разделяю с ними эту радость… Я думаю, это не последняя страна, которую мы себе отхватим», - восторженно заявил Шура.

Также певец отметил, что Россия может ввести войска в Украину и «закончить все это большой жирной точкой».

«Как бы не дошло до крайних мер. Как бы Россия вообще войска туда не ввела. Мы можем только так — ввести войска и закончить большой жирной точкой. Как мы умеем. Потому что, с ними разговаривать бесполезно», - резюмировал певец.

Также ранее сообщалось, что российский музыкант и лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук предрек России будущее «в обнимку с Северной Кореей».

Он призвал россиян больше заниматься проблемами своей страны и меньше следить за происходящим в Украине.

Он также отметил, что в России есть над чем поработать, поэтому вместо того, чтобы лезть к Украине стоит задуматься о своем собственном будущем.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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