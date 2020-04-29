Російський музикант і лідер групи «ДДТ» Юрій Шевчук передрік Росії майбутнє «в обнімку з Північною Кореєю»

Російський музикант і лідер групи «ДДТ» Юрій Шевчук закликав росіян більше займатися проблемами своєї країни і менше стежити за подіями в Україні.

Про це музикант заявив у інтерв'ю КП.

«Яку праску не увімкнеш, всюди тільки одне: Україна, Україна… Нескінченно, Україна. Ну, скільки можна ?! Може вони самі розберуться? Ось Зеленського вибрали, може бути у нього вистачить здоров'я домовитися з Путіним і розгорнути їм все до миру, який прості люди давно чекають і в Москві, і в Києві, і особливо на Донбасі. Вистачить крові. В майбутньому все вирішиться, в чиїй країні буде краще жити, туди всі і потягнуться. А зараз не правда рулить — пропаганда. Яструби, слуги війни, відволікають наші народи від внутрішніх проблем. Щоб зберегти свою владу», – заявив він.

Також лідер «ДДТ» зазначив, що їм люблять втирати, що в містах на Дніпрі все погано.

«Щоб будувати світлу, чисту, освічену, багату Росію, не потрібно з ранку до ночі істерично спостерігати за сусідом. Це шизофренія. Давайте займемося своїми проблемами», – заявив він.

Він також зазначив, що в Росії є над чим попрацювати, тому замість того, щоб лізти до України варто задуматися про своє власне майбутнє.

Ми мужні і духовиты, але відстаємо від технологічно передових країн світу і з такою соціально-економічною політикою опинимося на дні, на задвірках, в обнімку з Північної Кореєю. При цьому ще й прірва між багатими і бідними катастрофічно зростає. Середні зарплати в багатьох містах не більше п'ятнадцяти — двадцяти тисяч ну, що це таке? А в цей час різні нафтогазові менеджери і попса заробляють мільйони доларів в рік», – резюмував Шевчук.

Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».

Як повідомляла Politeka, Прімогенов дав пихатим росіянам урок історії: "І після цього Крим споконвічно російський?".

Також Politeka писала, що Лещенко поставив дикий ультиматум Україні: "Росія відразу Крим віддасть, якщо...".