Знаменитий режисер Емір Кустуріца, який відомий своєю любов'ю до президента Росії Володимира Путіна, побачив в Україні фашизм
Крім того, він вважає, що конфлікт в Україні був спровокований заходом, а не Росією.
Про це він заявив в інтерв'ю російським пропагандистам Russia Today.
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"Про події в Україні я знаю не так вже й багато, але те, що мені відомо, нагадує ситуацію з Югославією. Ми бачимо тиск з боку Заходу. Руйнівний дух походить не від тих, хто хоче зберегти свою батьківщину, а від тих, хто оплачує її дестабілізацію в країні", - сказав Кустуріца.
Крім того, він почав шукати виправдання агресії Росії на території України. На його думку, в Україні нібито існує фашизм, тому Російська Федерація не може на це все спокійно дивитися. Він заявив, що в Україні "все більшу роль відіграє фашистська енергія", тому з Кримом РФ вчинила правильно.
"З Кримом РФ вчинила правильно. Як ми можемо не звертати уваги на те, що відбувається, коли ми бачимо, що капіталізм неминуче призводить до фашизму зокрема, у період після Другої світової війни? Сьогодні ми зіткнулися з тією ж проблемою. Нас хочуть звинуватити у фашизмі, однак насправді винні тут ті, хто створює такі ситуації. Я вважаю, що криза в Україні посилюється там грає все більшу роль фашистська енергія", - резюмував режисер.
Нагадаємо, що Невзоров назвав причину, по якій Донбас і Крим повернуться в Україну: «У Росії не вистачить…».
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