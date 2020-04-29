Знаменитый режиссер Эмир Кустурица, который известен своей любовью к президенту России Владимиру Путину, увидел в Украине фашизм

Кроме того, он считает, что конфликт в Украине был спровоцирован западом, а не Россией.

Об этом он заявил в интервью российским пропагандистам Russia Today.

"О событиях в Украине я знаю не так уж и много, но то, что мне известно, напоминает ситуацию с Югославией. Мы видим давление со стороны Запада. Разрушительный дух исходит не от тех, кто хочет сохранить свою родину, а от тех, кто оплачивает ее дестабилизацию в стране", - сказал Кустурица.

Кроме того, он начал искать оправдание агрессии России на территории Украины. По его мнению, в Украине якобы существует фашизм, поэтому Российская Федерация не может на это все спокойно смотреть. Он заявлял, что в Украине "все большую роль играет фашистская энергия", поэтому с Крымом РФ поступила правильно.

"С Крымом РФ поступила правильно. Как мы можем не обращать на происходящее внимания, когда мы видим, что капитализм неизбежно приводит к фашизму — в частности, в период после Второй мировой войны? Сегодня мы столкнулись с той же проблемой. Нас хотят обвинить в фашизме, однако на самом деле виноваты здесь те, кто создает такие ситуации. Я считаю, что кризис в Украине усугубляется — там играет все большую роль фашистская энергия", - резюмировал режиссер.

Напомним, что Невзоров назвал причину, по которой Донбасс и Крым вернутся в Украину: «У России не хватит…».

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