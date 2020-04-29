Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов знову вибухнув гучними погрозами про наступ Росії на територію України
Свою агресивну, але популістську позицію він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.
Зокрема, він цинічно заявив, що військ країни-агресора немає на Донбасі, але коли вони там з'являться, українцям нібито доведеться рятуватися втечею.
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Зокрема, Соловйова розлютили слова українського громадського діяча Вадима Трюхана про те, що після повного виведення військових формувань Російської Федерації з Донбасу, Україні вдасться за два тижні відновити контроль над кордоном і припинити кровопролиття. Крім того, він звинуватив Україну у вбивстві мирного населення Донбасу.
"Росія вийде з Донбасу тоді, якщо спочатку туди увійде. А якщо Росія увійде на Донбас, то вас треба буде ловити на кордоні з Польщею! Ви вбили 10 тисяч жителів Донбасу!" — шалено відповів своєму опоненту, намагаючись переключити увагу глядачів з реального варіанту завершення конфлікту на міфи про "велич" російських окупантів.
Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно пригрозив Україні.
Скандальний пропагандист заявив, що якби він брав участь у переговорах з Донбасу, то застосовував до представників української сторони середньовічні тортури.
"Так, легко, я можу з будь-якими. Кляп, батіг, іспанський чобіт", — в'їдливо відповів "рупор Кремля".
Нагадаємо, що Соловйов "знайшов" пряму спадкоємицю Київської Русі