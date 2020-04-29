Страшно навіть уявити, що він вигадає наступного разу

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов знову вибухнув гучними погрозами про наступ Росії на територію України

Свою агресивну, але популістську позицію він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Зокрема, він цинічно заявив, що військ країни-агресора немає на Донбасі, але коли вони там з'являться, українцям нібито доведеться рятуватися втечею.

Зокрема, Соловйова розлютили слова українського громадського діяча Вадима Трюхана про те, що після повного виведення військових формувань Російської Федерації з Донбасу, Україні вдасться за два тижні відновити контроль над кордоном і припинити кровопролиття. Крім того, він звинуватив Україну у вбивстві мирного населення Донбасу.

"Росія вийде з Донбасу тоді, якщо спочатку туди увійде. А якщо Росія увійде на Донбас, то вас треба буде ловити на кордоні з Польщею! Ви вбили 10 тисяч жителів Донбасу!" — шалено відповів своєму опоненту, намагаючись переключити увагу глядачів з реального варіанту завершення конфлікту на міфи про "велич" російських окупантів.

Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно пригрозив Україні.

Скандальний пропагандист заявив, що якби він брав участь у переговорах з Донбасу, то застосовував до представників української сторони середньовічні тортури.

"Так, легко, я можу з будь-якими. Кляп, батіг, іспанський чобіт", — в'їдливо відповів "рупор Кремля".

Нагадаємо, що Соловйов "знайшов" пряму спадкоємицю Київської Русі