Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов зробив чергове шалений заяву

Так, пропагандист заявив, що Росія нібито є прямою спадкоємицею Київської Русі.

Маячну псевдоісторичну теорію він озвучив в ефірі пропагандистської програми "Вечір з Володимиром Соловйовим" на телеканалі Росія 1.

За його словами, її назва утворилася завдяки особливій вимові слова "Русь" в Константинополі.

"Якщо зробити всі можливі помилки у слові Росія, то Україна вийде. Це я до чого. Тут пан Трюхан на повному серйозі мене питав, яке відношення має Русь до Росії? Я зрозумів, що це вже все. Але коли українська преса це стала підхоплювати, стало ясно, що вони в школі не вчилися. Вони не знають, звідки це пішло, звідки з'явився термін Росія? Якраз через Константинополь! Вони специфічним чином вимовляли Русь і специфічним чином вимовляли. Зв'язок-то прямий", - висловився головний блазень Кремля.

Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно заявив, що Російська Федерація нібито може піти на масштабне збройне вторгнення.

Свою загрозливу промову головний блазень Кремля прикрасив пафосними оборотами про грозного російського ведмедя, який наводить страх на весь світ.

Він заявив, що однакова доля спіткала вже міжнародних терористів, які хотіли і вважали, що можуть "поставити Росію на коліна", але нібито зростаюча міць РФ не дала нікому цього зробити.

Нагадаємо, що Соловйов отримав "по Путіну" за образи Зеленського