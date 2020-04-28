Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов заявивши, що Україні пора віддати Росії всю решту територій

Це сталося під час його діалогу з президентом Фонду "Інститут регіональних проектів і законодавства" Борисом Надеждиным в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим", яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Так, співрозмовник пропагандиста зазначив, що владі України додало б політичних балів повернення захоплених Криму і Донбасу, однак це навряд чи вдасться.

У відповідь на це Соловйов у властивій йому манері вирішив "пожартувати", в черговий раз продемонструвавши імперські замашки його кремлівських кураторів.

"Чому? Ну, Росії Крим вони вже повернули. Тобто, зараз ви хочете, судячи по всьому, щоб вони Донбас повернули? Ну, чого зупинятися на Донбассі! Так можна все повернути Росії!" - висловився він з єхидством.

Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно пригрозив Україні.

Скандальний пропагандист заявив, що якби він брав участь у переговорах з Донбасу, то застосовував до представників української сторони середньовічні тортури. Таку загрозу він озвучив під час розмови з ще одним російським пропагандистом, політологом Дмитром Куликовим.

"Так, легко, я можу з будь-якими. Кляп, батіг, іспанський чобіт", — їдко відповів "рупор Кремля".