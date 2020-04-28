Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев заявив, что Украине пора отдать России все остальные территории

Это произошло во время его диалога с президентом Фонда "Институт региональных проектов и законодательства" Борисом Надеждиным в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

Так, собеседник пропагандиста отметил, что власти Украины добавило бы политических баллов возвращение захваченных Крыма и Донбасса, однако это вряд ли удастся.

В ответ на это Соловьев в свойственной ему манере решил "сострить", в очередной раз продемонстрировав имперские замашки его кремлевских кураторов.

"Почему? Ну, России Крым они уже вернули. То есть, сейчас вы хотите, судя по всему, чтобы они Донбасс вернули? Ну, чего останавливаться на Донбассе! Так можно все вернуть России!" - высказался он с ехидством.

Также ранее сообщалось, что топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло пригрозил Украине.

Скандальный пропагандист заявил, что если бы он принимал участие в переговорах по Донбассу, то применял бы к представителям украинской стороны средневековые пытки. Такую угрозу он озвучил во время разговора с еще одним российским пропагандистом, политологом Дмитрием Куликовым.

"Да, легко, я могу с любыми. Кляп, плетка, испанский сапог", — едко ответил "рупор Кремля".