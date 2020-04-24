Головний пропагандист Кремля Володимир Соловйов оскандалився безграмотною заявою

Так, він заявив, що Україна нібито не є частиною Європи. Такі слова прозвучали під час дискусії з українським громадським діячем Вадимом Трюханом, який зазначив, що Україна чітко визначила для себе шлях руху в європейське співтовариство, в ефірі програми "Вечір з Володимиром Соловйовим, яку транслюють на телеканалі Росія 1.

Соловйов викреслив Україну з карти світу, заявивши, що нашої країни немає ні в Європі, ні в Азії.

"Так це нісенітниця собача! Ви не можете бути ні в Європі, ні в Азії. Ви знаходитесь в Україні. Ви зрозумійте — ви не піднімете земельку і з нею нікуди не дінетесь", — уїдливо відреагував на слова опонента пропагандист.

Крім того, Соловйов виступив з гучною загрозою в адресу України, заявивши, що якщо ЗСУ не будуть відведені з фронту на сході, то держава втратить всю свою територію до Києва.

Також раніше повідомлялося, що топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов нахабно пригрозив Україні.

Скандальний пропагандист заявив, що якби він брав участь у переговорах з Донбасу, то застосовував до представників української сторони середньовічні тортури. Таку загрозу він озвучив під час розмови з ще одним російським пропагандистом, політологом Дмитром Куликовим.

"Так, легко, я можу з будь-якими. Кляп, батіг, іспанський чобіт", — їдко відповів "рупор Кремля".