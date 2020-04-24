Главный пропагандист Кремля Владимир Соловьев оскандалился безграмотным заявлением

Так, он заявил, что Украина якобы не является частью Европы. Такие слова прозвучали во время его дискуссии с украинским общественным деятелем Вадимом Трюханом, который отметил, что Украина четко определила для себя путь движения в европейское сообщество, в эфире программы "Вечер с Владимиром Соловьевым, которую транслируют на телеканале Россия 1.

Соловьев вычеркнул Украину с карты мира, заявив, что нашей страны нет ни в Европе, ни в Азии.

"Да это чушь собачья! Вы не можете быть ни в Европе, ни в Азии. Вы находитесь в Украине. Вы поймите — вы не поднимете земельку и с ней никуда не денетесь", — язвительно отреагировал на слова оппонента пропагандист.

Кроме того, Соловьев выступил с громкой угрозой в адрес Украины, заявив, что если ВСУ не будут отведены с фронта на востоке, то государство потеряет всю свою территорию до Киева.

Также ранее сообщалось, что топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло пригрозил Украине.

Скандальный пропагандист заявил, что если бы он принимал участие в переговорах по Донбассу, то применял бы к представителям украинской стороны средневековые пытки. Такую угрозу он озвучил во время разговора с еще одним российским пропагандистом, политологом Дмитрием Куликовым.

"Да, легко, я могу с любыми. Кляп, плетка, испанский сапог", — едко ответил "рупор Кремля".