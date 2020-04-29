Страшно даже представить, что он придумает в следующий раз

Топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев вновь разразился громкими угрозами о наступлении России на территорию Украины

Свою агрессивную, но популистскую позицию он озвучил в эфире пропагандистской программы "Вечер с Владимиром Соловьевым", которую транслируют на телеканале Россия 1.

В частности, он цинично заявил, что войск страны-агрессора нет на Донбассе, но когда они там появятся, украинцам якобы придется спасаться бегством.

В частности, Соловьева разозлили слова украинского общественного деятеля Вадима Трюхана о том, что после полного вывода военных формирований Российской Федерации с Донбасса, Украине удастся за две недели восстановить контроль над границей и прекратить кровопролитие. Кроме того, он обвинил Украину в убийстве мирных жителей Донбасса.

"Россия выйдет из Донбасса тогда, если сначала туда войдет. А если Россия войдет на Донбасс, то вас надо будет ловить на границе с Польшей! Вы убили 10 тысяч жителей Донбасса!" — взбешенно ответил он своему оппоненту, пытаясь переключить внимание зрителей с реального варианта завершения конфликта на мифы о "величии" российских оккупантов.

Также ранее сообщалось, что топ-пропагандист Кремля Владимир Соловьев нагло пригрозил Украине.

Скандальный пропагандист заявил, что если бы он принимал участие в переговорах по Донбассу, то применял бы к представителям украинской стороны средневековые пытки.

"Да, легко, я могу с любыми. Кляп, плетка, испанский сапог", — едко ответил "рупор Кремля".