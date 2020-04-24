Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін "поділять Україну
Таке маревне заява прозвучала в ефірі пропагандистської передачі на ростб з вуст Володимира Жириновського.
"Путін і Трамп можуть домовитися. Це буде відмінне досягнення. Корейці все-таки – це Далекий Схід, сирійці – Близький Схід. Але якщо він дасть можливість домовитися", - упевнений скандальний російський політик.
Крім того, він впевнений, що Україна буде тільки в межах Львова та п'яти районів.
"Україна – це Львів п'ять районів, – і ми відділяємо її. І вона нехай у НАТО входить і куди хоче. Але вся Новоросія – він дає згоду, вірніше не заперечує – все під російським прапором, як Крим і Донбас", заявив Жириновський.
Раніше інша одіозна особистість пропагандист Соловйов вибухнув погрозами в бік України.
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Він пригрозив, що Росія захопить Київ. За його словами, таким чином росіяни спробують "врятувати" українців:
"Як сказав Захарченко в моїй передачі, «візьмемо Київ». І тоді відбудеться дефашізація України жорстким донбаським шляхом. Якщо це єдиний спосіб врятувати Україну – буде цей шлях".
Ведучий невтішно відгукнувся про українців, а потім продовжив потік погроз. Він також заявив, що Росії вже ніщо не може зупинити:
"Ми вам не віримо, ми вас перестали поважати. Як сказав Лавров, «стратегічне терпіння Росії скінчилося». Ви хотіли побачити обличчя ведмедя? Так знайте – у ведмедя не особа, а страшна морда. Якщо вам здається, що Росії може хтось стримати – вчіть історію".
Нагадаємо, у Кремлі зробили цинічну заяву про повернення Криму. розсердивши українців: "Ще й грошей дасте".
Як повідомляла Politeka, Акунін заявив, що Крим повернеться в Україну лише в одному випадку: "Населенню запудрили мізки".
Також Politeka писала, що знавіснілий Соловйов пригрозив новим вторгненням у Крим.