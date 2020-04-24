Президенти США і Росії Дональд Трамп і Володимир Путін "поділять Україну



Таке маревне заява прозвучала в ефірі пропагандистської передачі на ростб з вуст Володимира Жириновського.

"Путін і Трамп можуть домовитися. Це буде відмінне досягнення. Корейці все-таки – це Далекий Схід, сирійці – Близький Схід. Але якщо він дасть можливість домовитися", - упевнений скандальний російський політик.

Крім того, він впевнений, що Україна буде тільки в межах Львова та п'яти районів.

"Україна – це Львів п'ять районів, – і ми відділяємо її. І вона нехай у НАТО входить і куди хоче. Але вся Новоросія – він дає згоду, вірніше не заперечує – все під російським прапором, як Крим і Донбас", заявив Жириновський.



Раніше інша одіозна особистість пропагандист Соловйов вибухнув погрозами в бік України.

Він пригрозив, що Росія захопить Київ. За його словами, таким чином росіяни спробують "врятувати" українців:

"Як сказав Захарченко в моїй передачі, «візьмемо Київ». І тоді відбудеться дефашізація України жорстким донбаським шляхом. Якщо це єдиний спосіб врятувати Україну – буде цей шлях".

Ведучий невтішно відгукнувся про українців, а потім продовжив потік погроз. Він також заявив, що Росії вже ніщо не може зупинити:

"Ми вам не віримо, ми вас перестали поважати. Як сказав Лавров, «стратегічне терпіння Росії скінчилося». Ви хотіли побачити обличчя ведмедя? Так знайте – у ведмедя не особа, а страшна морда. Якщо вам здається, що Росії може хтось стримати – вчіть історію".

Нагадаємо, у Кремлі зробили цинічну заяву про повернення Криму. розсердивши українців: "Ще й грошей дасте".

Як повідомляла Politeka, Акунін заявив, що Крим повернеться в Україну лише в одному випадку: "Населенню запудрили мізки".

Також Politeka писала, що знавіснілий Соловйов пригрозив новим вторгненням у Крим.