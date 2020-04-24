Президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин "поделят" Украину



Такое бредовое заявление прозвучало в эфире пропагандисткой передачи на росТВ с уст Владимира Жириновского.

"Путин и Трамп могут договориться. Это будет отличное достижение. Корейцы все-таки – это Дальний Восток, сирийцы – Ближний Восток. Но если он даст возможность договориться", - уверен скандальный российский политик.

Кроме того, он уверен, что Украина будет только в границах Львова и пяти районов.

"Украина – это Львов и пять районов, – и мы отделяем ее. И она пусть в НАТО входит и куда хочет. Но вся Новороссия – он дает согласие, вернее не возражает – все будет под российским флагом, как Крым и Донбасс", — заявил Жириновский.

Ранее он озвучил план, согласно которому, на постоянное место жительства в Россию якобы должны переехать 15 млн украинцев. Свою идею представитель оккупантов назвал "новым столыпинским планом".

"В конце концов, мы опустошим Украину. Миллионы украинцев уйдут на Запад, а миллионы – к нам", – озвучил свои мечты приспешник путинского режима.

Ранее другая одиозная личность пропагандист Соловьев разразился угрозами в сторону Украины.

Он пригрозил, что Россия захватит Киев. По его словам, таким образом россияне попытаются "спасти" украинцев:

"Как сказал Захарченко в моей передаче, «возьмем Киев». И тогда произойдет дефашизация Украины жестким донбасским путем. Если это единственный способ спасти Украину – будет этот путь".

Ведущий нелестно отозвался об украинцах, а затем продолжил поток угроз. Он также заявил, что Россию уже ничто не может остановить:

"Мы вам не верим, мы вас перестали уважать. Как сказал Лавров, «стратегическое терпение России кончилось». Вы хотели увидеть лицо медведя? Так знайте – у медведя не лицо, а страшная морда. Если вам кажется, что Россию может кто-то сдержать – учите историю".

Напомним, в Кремле сделали циничное заявление о возвращении Крыма. разозлив украинцев: "Еще и денег дадите".

Как сообщала Politeka, Акунин заявил, что Крым вернется в Украину лишь в одном случае: "Населению запудрили мозги".

Также Politeka писала, что обезумевший Соловьев пригрозил новым вторжением в Крым.