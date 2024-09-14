Если вы также хотите объявить о своей независимости, вот как собрать семена из баклажанов самостоятельно.

Об этом сообщили в youtube-канале "Моє Подвір'я".

Если вы выращиваете один сорт баклажанов, вам не нужно беспокоиться о том, что сорта баклажанов станут беспорядочными.

Как собрать семена из баклажанов, если вы выращиваете больше одного сорта баклажанов - обязательно держите сорта на расстоянии.

Дайте баклажанам полностью созреть.

Перезрелый баклажан некрасив. Его кожица становится жесткой, теряет привлекательный блеск и приобретает тусклый, матовый оттенок.

Цвет тускнеет с его характерного фиолетового, зеленого, белого или черного и баклажан становится желтовато-коричневым. Наконец, плод теряет всякую гибкость и становится твердым на ощупь — как будто он был вырезан из бальзового дерева.

Как только вы получите хороший, некрасивый плод, вы, наконец, можете отрезать его от растения и принести его в дом. У вас есть работа, которую нужно сделать.

Как собрать семена из баклажанов и получить бесплатные семена?

Способ отделить семена от (правда, несколько неприятно пахнущей) спелой мякоти — натереть весь баклажан в миску.

Твердые семена падают в кашу из баклажанов, не видно ни царапины, ни зазубрины. Они имеют тенденцию летать немного дальше, чем предполагалось, поэтому выполняйте это действие на столе. Так вы сможете извлечь любые заблудившиеся семена.

Если вы наполните миску водой, вы увидите, что семена баклажана — как и многие семена — тонут, когда они созреют.

К счастью, перезрелая мякоть плавает, что делает отделение семян таким же простым, как снятие мякоти (и бросание ее курам), сливание воды и продолжение промывания, пока не останется только ваша сокровищница — влажные семена баклажана.

Сухие семена. Дайте семенам высохнуть как минимум неделю — хотя лучше две недели. Семена баклажанов могут выглядеть сухими примерно через день, но вам нужно убедиться, что внутри нет следов влаги, прежде чем положить их на хранение.

Когда они полностью высохнут, положите семена в пластиковый пакет или бумажный пакет, на котором четко указан сорт и дата. Затем вы можете убрать их на хранение, пока не пройдет зима.

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