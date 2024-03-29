Кабачки - быстрорастущие овощи, они легко дают впечатляющие урожаи и предлагает множество вкусных рецептов для всей семьи.

Здесь можно узнать все, что вам нужно знать о выращивании кабачков самостоятельно.

Когда сеять семена кабачка?

Не сейте кабачки слишком рано! Кабачки — нежные растения, которые не выдерживают мороза и чувствительны к низким температурам. Сейте в помещении примерно за месяц до ожидаемых последних заморозков.

В большинстве регионов последние заморозки бывают в период с конца апреля до середины мая. Не волнуйтесь, что уже слишком поздно: как только растения укоренятся, холод уйдет.

Семена кабачка можно сеять прямо в открытый грунт с конца мая до начала июня, хотя это более рискованный метод и не рекомендуется.

Как сеять семена кабачка?

Хотя кабачки можно сеять прямо на открытом воздухе, но вероятность неудач будет высокой. Неравномерное прорастание, более низкие температуры, а также тот факт, что мыши, слизни и улитки любят семена и рассаду кабачков, означают, что большинство производителей предпочитают посев в помещении.

Если вы полны решимости идти вперед, посейте по три семени кабачков на каждой грядке.

Если вам повезло, что саженцы кабачков выжили, вы можете проредить их на расстоянии примерно 90 см друг от друга! Растения, высеянные на открытом воздухе, летом принесут урожай позже, чем растения, выращенные на открытом воздухе.

Где лучше всего растут кабачки?

Выберите защищенное место на полном солнце с плодородной, влагоудерживающей почвой и хорошим дренажем.

Перед посадкой кабачков вкопайте побольше хорошо перепревшего навоза или компоста, чтобы улучшить состояние почвы.

Последние новости Украины:

Как вырастить самый лучший урожай сладкого перца: основные правила.

Как неправильно поливать редиску: потрескается и будет горькой.

Как лучше замочить семена перца перед посадкой.