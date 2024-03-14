Огурцы, как и помидоры, есть в списке весенних посадок каждого огородника.

Возможно, это потому, что огурцы и помидоры прекрасно сочетаются друг с другом в салатах.

К сожалению, есть некоторые вещи, которые могут помешать вам получить лучший урожай огурцов.

Хотя проблем может быть много, есть несколько советов и приемов для получения стабильных и обильных урожаев огурцов, которые вы выращиваете дома.

Узнайте о них, прежде чем сеять первые семена, и вы получите прекрасный урожай зеленых огурцов.

Выберите сорт огурцов, который подходит именно вам.

Выбор сорта огурца также может зависеть от того, как вы хотите сохранить обильный урожай. Помните об этом, выбирая подходящий сорт для своего сада.

2. Знание и посев семян огурцов.

Еще одно важное условие выращивания огурцов, о котором следует помнить, — это то, что огурцам требуется теплый сезон с достаточным количеством солнечного света. Не слишком много солнца и не слишком мало.

Огурцы также чувствительны к морозам и легким подмерзаниям. Кроме того, они не переносят туманное и сырое лето.

Итак, теперь вы знаете, какие условия выращивания предпочитают огурцы: не слишком жарко, не слишком холодно, не слишком влажно и не слишком солнечно.

Чтобы вырастить огурец из семян дома, у вас есть два варианта:

прямой посев огурцов – это так же просто, как закопать семя в почву. Не беспокойтесь об уходе за рассадой или ее последующей пересадке.

выращивание семян огурцов в помещении — этот вариант требует немного больше времени, но он идеально подходит для тех садоводов, у которых более короткий вегетационный период.

Семена огурцов следует сеять в открытый грунт через неделю или две после последних заморозков. Почва должна быть достаточно теплой, чтобы появились всходы.

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