Клубнику используют для приготовления многих блюд, от коктейлей и соков до десертов и ароматов.
Представьте, как было бы прекрасно, если бы вам удалось выращивать эти ягоды дома и даже получить максимальный урожай в этом году.
Если вы с нетерпением ждете возможности посадить клубнику дома, вот пошаговое руководство, которому вы должны следовать, чтобы получить сочную клубнику.
Выбор правильной клубники:
Существуют разные виды клубники, которые вы можете выращивать у себя.
Проверьте, какой из них выбрать.
Клубника растет в жаркие месяцы с июня по июль.
Вечноплодная клубника: это растение клубники выращивают ранней осенью или в начале лета.
Как вырастить сочную клубнику дома:
Есть два способа посадить клубнику.
Плантация клубники в земле: вы можете посадить растения клубники в землю, если у вас достаточно места. Посадите каждое семя клубники на расстоянии друг от друга. Выкопайте ямку в почве и поместите туда семена клубники.
Контейнерная плантация клубники. Если вы сажаете клубнику в контейнеры, вам следует помнить о некоторых вещах, в том числе о выборе горшка с дренажными отверстиями внизу.
Советы по выращиванию клубники дома, которые следует иметь в виду:
Есть несколько последних советов, которые следует учитывать при посадке клубники дома. Обязательно следуйте им.
Полив клубники дома: Поливайте регулярно, оставляя почву только влажной и не сырой.
Удобрение клубники: для достижения лучших результатов внесите удобрение (домашнее удобрение) один или два раза во время роста растения. Лучшим вариантом может стать домашний навоз.
Солнечный свет для лучшего роста вашей клубники дома: регулярно держите растение клубники под прямыми солнечными лучами в течение шести-восьми часов.
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