Вы тот, кто любит помидоры и хочет выращивать их на своем огороде?

Читайте дальше, чтобы узнать больше о том, как выращивать помидоры дома.

Здесь вы узнаете о хитростях, как вырастить помидоры дома.

Выберите место на полном солнце — не менее 6-8 часов в день. В районах с особенно жарким летом или если ожидается жара, рекомендуется обеспечить некоторую форму теплозащиты, чтобы снизить вероятность солнечных ожогов помидоров и стресса от влаги.

Это не обязательно должно быть постоянное приспособление для помидоров, выращиваемых дома — идеально подойдет ткань с 50% затенением, закрепленная на опорах.

Какая почва лучше всего подходит для выращивания помидоров?

Помидоры лучше всего растут на богатой, хорошо дренированной почве.

Сколько воды нужно помидорам, которые вы выращиваете дома?

Регулярно поливайте помидоры в течение всего вегетационного периода. В идеале поливать рано утром и только тогда, когда почва начинает слегка подсыхать.

Добавьте слой органической мульчи, например, из сахарного тростника или гороховой соломы, чтобы сохранить влажность почвы и подавить сорняки возле помидоров.

Стоит ли обрезать помидоры, которые вы выращиваете дома?

По мере роста индетерминантных томатов они дают боковые побеги, которые прорастают между местом соединения главного стебля и плодоносящих ветвей.

Удалите боковые части, зажав их большим и указательным пальцами. Если эти побеги на помидорах уже превратились в толстые побеги, удалите их секатором или острым лезвием.

Обрезка этих побегов на помидорах не позволит растениям стать слишком непослушными или перегруженными стеблями.

Это также увеличивает поток воздуха между листьями и стеблями, снижая вероятность возникновения таких заболеваний на помидорах, как мучнистая роса.

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