Следуйте этим советам по выращиванию лучшего домашнего острого перца.

Растения перца нужно выращивать в хорошо дренированной почве и на открытом солнце.

Будьте уверены, что помогаете своим растениям перца добиться успеха, посадив их в правильном месте. Растения острого перца любят много солнечного света и плодородную, хорошо дренируемую почву.

Для достижения наилучших результатов вам следует поддерживать почву полной питательных веществ, удобряя ее и поддерживая ее хорошо увлажненной.

Растения перца ценят влажную почву и регулярный полив. Полив большего количества одновременно, но немного реже, может помочь корням глубже проникнуть в почву, где они смогут получить больше воды и питания.

Кроме того, добавление слоя мульчи под перец поможет предотвратить чрезмерную сухость между поливами.

Как предотвратить вершинную гниль острого перца:

Верхушечная гниль — распространенная проблема перца и томатов, вызванная дисбалансом кальция.

Перцы, столкнувшиеся с этой проблемой, не смогут нормально развиваться и могут выглядеть увядшими или сморщенными, начиная с одного конца.

Разбрасывание древесной золы в почве или полив растений чаем из яичной скорлупы может помочь исправить эти недостатки почвы и вернуть растения острого перца в нужное русло при выращивании.

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