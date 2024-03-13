Следуйте этим советам по выращиванию лучшего домашнего острого перца.
Растения перца нужно выращивать в хорошо дренированной почве и на открытом солнце.
Будьте уверены, что помогаете своим растениям перца добиться успеха, посадив их в правильном месте. Растения острого перца любят много солнечного света и плодородную, хорошо дренируемую почву.
Для достижения наилучших результатов вам следует поддерживать почву полной питательных веществ, удобряя ее и поддерживая ее хорошо увлажненной.
Растения перца ценят влажную почву и регулярный полив. Полив большего количества одновременно, но немного реже, может помочь корням глубже проникнуть в почву, где они смогут получить больше воды и питания.
Кроме того, добавление слоя мульчи под перец поможет предотвратить чрезмерную сухость между поливами.
Как предотвратить вершинную гниль острого перца:
Верхушечная гниль — распространенная проблема перца и томатов, вызванная дисбалансом кальция.
Перцы, столкнувшиеся с этой проблемой, не смогут нормально развиваться и могут выглядеть увядшими или сморщенными, начиная с одного конца.
Разбрасывание древесной золы в почве или полив растений чаем из яичной скорлупы может помочь исправить эти недостатки почвы и вернуть растения острого перца в нужное русло при выращивании.
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