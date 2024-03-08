Мечтая о большом урожае хрустящей, полезной и сочной капусты, нужно знать не только, как и где ее сажать, но и как правильно обрабатывать.

Чем обрабатывать капусту для лучшего урожая могут рассказать опытные огородники и фермеры.

Обработка капусты производится от тли, гусениц, крестоцветной блошки, улиток и капустной мухи. Такие меры буквально спасут урожай.

Отметим, что опрыскивание грядок категорически запрещено в солнечную погоду. Лучше всего делать это поздно вечером, когда солнце уже заходит.

Своим опытом по обработке капусты поделилась, в частности, опытная хозяйка, автор блога «Hroshi na horodi» Юлия. По словам хозяйки, они выращивают капусту уже не один год и "прошли многое".

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«Первое с чего я начинаю высадку, это замачивание рассады в растворе актары или антихруща. Эта процедура позволяет прижиться растению, адаптироваться. Действие препарата зависит от погодных условий. Поэтому наблюдаем!», - рассказала Юлия.

Вторая обработка капусты проводится через две недели препаратами для уничтожения вредителей.

«Обязательно добавляю прилипач, а лучше глюстен. Ибо прилипач образует каплю, а глюстен защитную пленку. Пленка лучше держит», - объяснила автор блога.

Третья обработка производится от вислокрылки. Дальше хозяйка советует контролировать гусеницу и тлю.

«Также хорошо работают от мухи, тли трипса, белокрылки, цикады такие препараты как Эксирель, Веримарк», - посоветовала автор блога.

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Напомним, что капусту чаще всего выращивают рассадным способом. Капуста больше всего любит почву с нейтральным уровнем кислотности.

При выборе места для выращивания капусты следует обратить внимание на растения, произрастающие на этом участке в прошлом сезоне. Лучше всего высаживать капусту после пасленовых, бобовых, огурцов, моркови, лука или чеснока.

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