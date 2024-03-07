Редис всегда и надежно дает урожай, даже если вы никогда раньше не выращивали овощи.

Обычно редис сажают весной и осенью, ведь лучше всего редис растет в прохладную погоду.

Это быстрорастущие овощи, большинство сортов редиса готовы к сбору урожая уже через 30 дней после посадки.

Как сажать и выращивать редис:

Редис — неприхотливое растение, которое можно выращивать в грунтовых садах, на приподнятых грядках или в контейнерах, если он получает много солнца и влаги. Приподнятые грядки и контейнеры подойдут для большинства сортов редиса; однако дайкон и другой редис с длинными стержневыми корнями необходимо выращивать на грядках или в горшках.

Как сажать и выращивать редис - холодостойкий редис можно сажать ранней весной, как только земля станет пригодной для обработки. Большинство редисов будут готовы к сбору через несколько недель после посадки, но вы можете продлить урожай, последовательно сажая семена редиса каждые 7–10 дней в течение весны.

Редис лучше всего растет на плодородной земле, но избегайте внесения в сад слишком большого количества азота, поскольку это может привести к тому, что у редиса вырастет обильное количество листьев и мелких корней.

Как сажать и выращивать редис: важен свет

Редис растет лучше всего, когда он ежедневно получает по крайней мере 6-8 часов яркого солнечного света . Редис также может расти в полутени, но размер корней редиса уменьшится, если растения не будут получать достаточно света.

Как сажать и выращивать редис: Почва и вода

Качество почвы и регулярный полив являются ключевыми факторами, если вы хотите собрать редис с насыщенным вкусом и восхитительно хрустящими корнями. Как и другим корнеплодам , редису нужна рыхлая, плодородная и хорошо дренируемая почва , достаточно глубокая, чтобы поддерживать его сильные корни.

Источник: bhg.com.

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