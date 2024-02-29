Опытная хозяйка раскрыла свой необычный секрет, как выращивать помидоры, чтобы они давали хороший урожай.

Огород трудно себе представить без перцев, редиса, зелени, картофеля и, конечно, помидоров. Так что каждый хозяин и хозяйка, имеющие дачу или огород, имеют свои собственные секреты хорошего урожая.

Как вырастить лучшие помидоры

Одним из своих секретов выращивания помидоров поделилась блогер и опытная хозяйка из Василькова.

«Хочу поделиться небольшим таким лайфхаком. Когда я выращиваю помидоры, я не вырываю их. Вот, например, у меня здесь помидорки Чери. Я их не вырываю, а оставляю, чтобы они сами созревали. Затем они падают на землю. Соответственно, семена остаются в почве», - рассказала Галина на своей странице в Инстаграм.

Затем, весной, эти семена помидоров самостоятельно прорастают.

«Но что самое интересное – семена, которые само прорастают они гораздо сильнее и устойчивее к болезням», - заверила хозяйка.

Как вырастить лучшие помидоры

Таким образом она выращивает помидоры уже не первый год:

«10 лет так делаю, ни разу за все время не было фитофторы у меня».

В комментариях мнения по поводу такого способа выращивания помидоров разделились. Кто-то поддержал, а кто-то наоборот уверен, что это не самый лучший метод:

«Самосев давал огромные кусты, на которых росли мелкие помидоры с толстой кожурой. Отказалась от самосева. Даже черри – лучше купить гибрид»,

«Я тоже оставляю. В прошлом году очень хорошие были самосемейные черри»,

«Будут мелкие, как черри»,

«Я всегда так делаю и урожай хороший»,

«У меня когда-то такие взошли, неожиданно для меня. Помидоры были очень хорошие!» .

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