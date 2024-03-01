Опытная хозяйка дала инструкцию по правильной подкормке рассады перца, томатов и других любимых всеми овчин.

Ассортимент удобрений для подкормки всех видов растений сейчас огромен. В том числе для рассады перца и томатов.

«Каждый овощевод и цветовод советует свою методику, которая создана им годами. Кто био, кто минеральные, кто жидкие, а кто гелевые подкормки советуют людям. Но суть одна, и она не меняется: должен быть хороший конечный результат. Здоровое, сильное растение», - отметила опытная хозяйка, блоггер и автор страницы «Hroshi na horodi» Юлия.

По словам Юлии, свои овощи и цветы она подкармливает одинаково. Первую подкормку хозяйка начинает, когда появляется настоящий листок. Использует удобрение с формулой 20:20:20 или 18:18:18.

«Это могут быть разные производители и линейки», – подчеркнула блоггер.

Чем и как кормить рассаду перца и помидоров.

Подкормку она производит примерно раз в неделю. Один раз под корень, а другой по листу.

«Подкормка под корень намного эффективнее, дольше доходит, но лучший эффект», - отметила хозяйка.

Вторая подкормка – это фосфорное удобрение, для развития корней.

По ее словам, формулы разные: 10:54:10, 13:40:13, 0:52:34.

«Еще я использую Радифарм, Кендал для хорошего развития и устойчивости корешков к болезням», - рассказала опытная хозяйка.

Третья подкормка растений – кальций.

«Кальцинит, кальциевая салитра, Велагро Ca и еще много разных удобрений. Выберите что-нибудь одно и кормите рассаду. Это крепость ствола, развитие боковых побегов и профилактика вершинной гнили», - пояснила Юлия.

Чем и как кормить рассаду перца и помидоров.

Четвертая подкормка – магний. Видов тоже много, но самое главное не забывать об этом важном элементе.

Пятая подкормка – это калийные удобрения. Особенно для цветов.

«И так по кругу работайте. Перевели в большую тару, значит, нужно стимулировать корни. Сидит на месте - дали комплекс.....», - рассказала хозяйка секреты подкормки рассады.

Юлия также советует проводить подкормку раз в 10-14 дней.

«Я кормлю раз в неделю, то есть через семь дней», - добавила хозяйка.

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