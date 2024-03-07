Закаливание – это важный процесс по уходу за рассадой, который позволит растениям постепенно адаптироваться к резким изменениям температур, яркому свету и сквознякам.

Закалка рассады позволит растениям легко перенести пересадку в открытый грунт и без проблем приспособиться к природным условиям.

Какая рассада требует закаливания?

Больше всего нуждаются в закаливании томаты, перец и баклажаны. Эти культуры теплолюбивы и очень чувствительны к температурным изменениям. Но в целом закаливание следует проводить для рассады всех овощных культур.

Сроки и условия закаливания рассады

Закаливание рассады следует начинать, когда температура воздуха на воздухе составит примерно 10 градусов. Теплолюбивые культуры (помидоры, огурцы, перец, баклажаны) начинаем закалять при температуре 12-14°C, а холодостойкие, например, капусту - при 8-10°C.

При закаливании рекомендуют выбирать солнечные дни без сильного ветра. Вынесите рассаду на балкон сначала на короткое время (до 4 часов), а затем выносите, каждый день постепенно увеличивая продолжительность пребывания на улице на 1-2 часа.

Осторожно:

в первый раз не ставьте рассаду на открытое солнце, создайте для нее тень;

обязательно смотрите на состояние листьев растений. При необходимости, если вдруг увидите на листьях ожоги, отнесите рассаду обратно в помещение, а на следующий день уменьшите продолжительность ее пребывания на солнце;

Не торопитесь оставлять рассаду на ночь на открытом воздухе, так как ночные температуры могут быть слишком низкими.

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