Если вы никогда ничего не выращивали из семян, легко списать эту идею как сложную или трудоемкую, но это очень далеко от истины.

Семена, находящиеся в состоянии покоя до тех пор, пока их не поместят в почву и не наполнят водой, обладают потенциалом для жизни, если им создать правильные условия.

Просмотр каталогов семян и рассматривание редких сортов может стать вашим новым любимым занятием.

Вы будете иметь полный контроль над качеством выращивания ваших растений — помимо прочего, важно точно знать, как и когда сажать семена в помещении, прежде чем начинать процесс.

Когда начинать сеять семена для рассады:

Время для посева семян зависит от того, что вы выращиваете и в какой зоне вы живете. Ваша зона укажет вам приблизительную дату посадки на открытом воздухе в вашем районе.

Как только вы определите зону выращивания, посмотрите на обратную сторону пакета с семенами, чтобы узнать, сколько дней осталось до прорастания.

Теперь посчитайте в обратном порядке от даты посадки, чтобы определить, когда сажать.

Большинству растений от посадки до выноса на улицу требуется не менее шести недель.

Некоторые необходимо сажать уже в январе, поэтому на всякий случай проверьте упаковку с семенами.

Как выращивать и лучший вариант для посева семян рассады в помещении:

Выбор горшка влияет на такие факторы, как влажность, дренаж и развитие корней, которые напрямую влияют на рост и здоровье саженца.

Существуют также биоразлагаемые варианты, такие как торфяные горшки, расширяющиеся торфяные или кокосовые гранулы или горшки, сделанные из компостированного коровьего навоза.

Вы можете использовать отдельные горшки, которые у вас уже есть под рукой, но многим садоводам сложно держать так много больших горшков закрытыми, под светом и в тепле, когда саженцы маленькие.

Лучшие семена для выращивания рассады в помещении - некоторые растения, которые особенно хорошо растут в виде семян в помещении, включают: Помидоры, Брокколи, Капусту, Баклажаны, перец, Цветная капуста, Петунии.

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