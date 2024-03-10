Как и ваш компьютер, ваш телефон Android может стать жертвой вирусов и вредоносных программ.

Эти "инфекции" могут замедлить работу вашей системы и вызвать сбои, которые затрудняют использование вашего телефона.

Независимо от того, загрузили ли вы зараженное приложение или посетили поврежденный веб-сайт, вам необходимо быстро остановить его, чтобы защитить свой телефон.

Как удалить вирусы с телефона:

Первым шагом к удалению вирусов с вашего телефона Android является их обнаружение.

Шаг 1: Завершите работу, пока не узнаете подробности.

Чтобы удалить вирусы с телефона, убедитесь, что ваш телефон атакован вредоносным ПО, удерживайте кнопку питания и полностью выключите телефон. Возможно, это не помешает вредоносному ПО нанести ущерб, но может предотвратить ухудшение проблемы и остановить продолжающиеся попытки вредоносного ПО получить доступ к близлежащим сетям.

Выключение также дает вам время подумать и исследовать.

Шаг 2. Переключитесь в безопасный режим во время работы.

Когда вы снова включите свое устройство и попытаетесь изолировать проблемное приложение, сначала переключитесь в безопасный режим. Это поможет ограничить ущерб, который может нанести зараженное приложение.

Шаг 3. Для большинства устройств Android вы можете переключиться в безопасный режим, чтобы в дальнейшем удалить вирусы с телефона, удерживая кнопку питания в течение нескольких секунд, когда ваше устройство включено, а затем нажав и удерживая кнопку «Выключить» .

Шаг 4. Должно появиться несколько вариантов питания, включая возможность перезагрузки в безопасном режиме .

Выберите этот режим и подождите, пока телефон перезагрузится, прежде чем продолжить. Если вы не можете найти безопасный режим, активируйте режим полета , чтобы отключить устройство от любых сетей. Обычно вы можете найти эту опцию в верхней части панели уведомлений.

Шаг 5: Зайдите в «Настройки» и найдите приложение.

Посетите настройки на вашем Android-устройстве. В настройках обычно есть значок в виде шестеренки, но это зависит от ваших тем и расположения: найдите его, если у вас возникли проблемы с поиском нужного места.

Шаг 6. Прокрутите страницу «Настройки» , пока не увидите раздел « Приложения» , и щелкните его. Найдите список всех ваших текущих приложений — возможно, вам придется выбрать «Диспетчер приложений» , чтобы найти полный список.

Шаг 7: Оказавшись там, прокручивайте, пока не найдете зараженное приложение, чтобы потом удалить вырусы с телефона.

Шаг 8. Выберите приложение с телефона, после чего должны появиться опции «Удалить» , «Принудительно закрыть » или «Принудительно остановить» (часто вы не можете удалить основные приложения, а только отключить их, но эти приложения вряд ли будут проблемой).

Шаг 9. Удалите зараженное приложение и все остальное подозрительное приложение в телефоне, которые могут содержать вирусы, выбрав «Удалить» , и ваше устройство Android должно удалить соответствующее приложение.

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