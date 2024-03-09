Экспериментируя с различными комбинациями, можно создать гармоничный и процветающий огород с разнообразными овощами.

Сладкий перец прекрасно себя чувствует в окружении подходящих растений-компаньонов. Специалисты-садоводы рассказали, что сажать рядом с перцем, чтобы ускорить рост, улучшить вкус и обеспечить защиту.

Базилик:

Виды: классический, лимонный, гвоздичный, карамельный, крупнолистовой, мятный и др.

Как известно, базилик усиливает аромат сладкого перца, делая его слаще и сочнее. Он действует как естественный охранник от мух, комаров и других вредителей.

Помидоры и баклажаны:

Перец, помидоры и баклажаны имеют одинаковые условия выращивания и требования к уходу. Их совместная посадка создает благоприятную среду для процветания этих культур.

Укроп и кориандр:

Укроп и кориандр, как отмечается, защищают перец от насекомых, особенно от тли. Они привлекают полезных насекомых, таких как божьи коровки и златоглазки, способствуя более здоровому урожаю смаого перца.

Римская ромашка:

Повышает устойчивость растений перца к болезням при посадке в непосредственной близости.

Бархатцы:

Они защищают перец от немадод и противодействуют грибкам, которые могут нанести вред урожаю.

Ароматические травы (майоран, орегано, зеленый лук, петрушка):

Это отличные соседи, не препятствующие росту перца. Они добавляют вкус и могут обладать защитными свойствами.

Лук и чеснок:

Их фитонцидные свойства делают лук и чеснок универсальными соседами, подходящими для различных культур, включая сладкий перец.

Тыква также может стать хорошим компаньоном для перца:

Нужно отметить, что здесь требуется больше места, чтобы кусты перца не затенялись.

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