Сладкий перец прекрасно себя чувствует в окружении подходящих растений-компаньонов. Специалисты-садоводы рассказали, что сажать рядом с перцем, чтобы ускорить рост, улучшить вкус и обеспечить защиту.
Базилик:
Виды: классический, лимонный, гвоздичный, карамельный, крупнолистовой, мятный и др.
Как известно, базилик усиливает аромат сладкого перца, делая его слаще и сочнее. Он действует как естественный охранник от мух, комаров и других вредителей.
Помидоры и баклажаны:
Перец, помидоры и баклажаны имеют одинаковые условия выращивания и требования к уходу. Их совместная посадка создает благоприятную среду для процветания этих культур.
Укроп и кориандр:
Укроп и кориандр, как отмечается, защищают перец от насекомых, особенно от тли. Они привлекают полезных насекомых, таких как божьи коровки и златоглазки, способствуя более здоровому урожаю смаого перца.
Римская ромашка:
Повышает устойчивость растений перца к болезням при посадке в непосредственной близости.
Бархатцы:
Они защищают перец от немадод и противодействуют грибкам, которые могут нанести вред урожаю.
Ароматические травы (майоран, орегано, зеленый лук, петрушка):
Это отличные соседи, не препятствующие росту перца. Они добавляют вкус и могут обладать защитными свойствами.
Лук и чеснок:
Их фитонцидные свойства делают лук и чеснок универсальными соседами, подходящими для различных культур, включая сладкий перец.
Тыква также может стать хорошим компаньоном для перца:
Нужно отметить, что здесь требуется больше места, чтобы кусты перца не затенялись.
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