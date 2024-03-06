Узнайте, где риск заражения Лаймом и другими клещевыми заболеваниями наиболее высок, а также о том, как защитить себя и своих близких.

Эксперты рассказали об эффективных методах защиты от клещей, а также о том, где они могут находиться.

Известно, что клещи могут испортить листовую поверхность культур на вашем огороде из-за чего нарушится водный баланс, процессы фотосинтеза, снизится хлорофилл, ксантофил и каротин, что может привести к порче урожая.

Итак, как защитить свой дом, двор и огород от клещей:

Защитить свой огород от клещей можно с помощью пестицидов.

Если вам удобно использовать пестициды дома и в зонах отдыха, это может помочь уменьшить количество клещей. Но не стоит полагаться только на этот метод, чтобы защитить себя от клещей.

Клещи могут прятаться под кустами листьев, в высокой траве, дворовом мусоре или старой мебели. Следите за тем, чтобы трава часто подстригалась, а двор и огород и периметр содержались в чистоте.

Препятствуйте движению домашних животных: Клещи могут подцепить как домашних животных, так и чужих. Поэтому, чтобы клещи не проникли в ваш двор и огород, постройте заборы.

Попробуйте добавить барьер под забором из гравия или древесной щепы и следите за тем, чтобы груды дров были чистыми и сухими.

Держитесь подальше от окраин. Если вы живете рядом с лесом или местами с большим количеством кустарников и высокой травы, обязательно держите наиболее используемые открытые площадки, чтобы не подцепить клеща.

Защититься помогут и натуральные средства от клещей: Если вы ищете более естественные средства от клещей , вы можете рассмотреть возможность посадки хризантем, которые содержат соединения для борьбы с клещами , как и эфирные масла, такие как лаванда и шалфей.

Помимо растений, избавиться от клещей помогут куры и другие птицы, поэтому наличие удобного для птиц двора также может помочь контролировать и защитить вас и ваш огород от клещей.

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