Для того чтобы получить лучший урожай перца, томатов и других овощей нужно знать, в частности, как и когда сажать его на рассаду.

Да, рассаду перца нельзя передерживать – есть риск потери части урожая.

«Оптимальный возраст рассады при высадке на грядки должен быть 55-60 дней», - поделилась советом пани Олеся, которая уже много лет занимается огородом и делится своим опытом в TikTok и Instagram на странице «Васильевна выращивает».

Чем лучше обработать семена перца, томатов и баклажанов.

Перед тем, как сеять перец, хозяйка всегда замачивает семена в биостимуляторах.

«Также можно замочить в перекиси водорода. Чтобы приготовить раствор для замачивания, берите 100 мл. перекиси и смешайте с одним литром воды. В этой смеси семена вымачивают в течение 30 минут», – рассказала Васильевна.

Сама хозяйка пользуется биопрепаратом для обработки семян, стимуляции, роста и подкормки растений:

«Я с ним уже очень много лет, и он меня ни разу не подводил».

Чем лучше обработать семена перца, томатов и баклажанов.

Кроме того, можно замочить семена перца или других культур в марганцовке. Для этого нужно развести в стакане воды 3 г вещества. Семена перца, баклажанов, капусты оставляют на 20 минут, а помидоров, фасоли, кукурузы, гороха, редьки – на 45 минут.

По словам хозяйки, при температуре почвы +25-28 °С, всходы перца появятся через 7-8 дней, а при снижении температуры почвы до +22-24 °С появление всходов можно ожидать значительно позже - через 15-20 дней.

Емкости с посеянными семенами перца выставляют в теплое место с температурой +25-28 °С.

Подкормку за период роста рассады перца необходимо произвести 2-3 раза.

За 10-15 дней до высадки саженцы необходимо начать выносить на открытый воздух.

Что же касается полива рассады перца, то это необходимо делать чистой водой комнатной температуры.

Режим полива, по словам хозяйки, рекомендован обильный в утренние часы.

«Нельзя допускать пересыхание и переувлажнение почвы, поэтому необходимо периодически разрыхлять ее. К пикированию рассады подкармливать почву не рекомендуется», - также рассказала пани Олеся.

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