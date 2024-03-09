Какими бы хорошими ни были современные телефоны, время от времени они имеют обыкновение сталкиваться с аппаратными и программными сбоями.

Одной из таких неприятностей является неработающий сенсорный экран, но прежде чем вы выбросите свой телефон iPhone из окна, ознакомьтесь с этими простыми способами.

Итак, как починить неработающий сенсорный экран телефона самостоятельно:

Первое, что нужно попробовать, должно быть очевидным: перезагрузить iPhone.

Шаг 1. Нажмите и удерживайте правую кнопку и любую из кнопок громкости, пока не появится элемент управления «Сдвиньте для выключения» . Если вы используете более старый iPhone, например iPhone SE первого поколения (2016 г.), iPhone 5s или более раннюю модель, эта кнопка будет сверху, а не сбоку.

Шаг 2: Перетащите ползунок слева направо.

Шаг 3. Подождите не менее 30 секунд, пока ваше устройство полностью выключится.

Шаг 4. Нажмите и удерживайте кнопку на правой стороне iPhone, пока не появится логотип Apple.

Шаг 5. Ваше устройство загрузится и через несколько секунд вернется к экрану блокировки.

Шаг 6. В зависимости от модели вашего iPhone проведите пальцем вверх или нажмите кнопку «Домой» на передней панели и введите пароль, чтобы разблокировать устройство.

Для того, чтобы починить неработающий сенсорный экран телефона - проверьте защитную пленку и очистите экран.

В наши дни защитные пленки обычно очень тонкие и предназначены для работы с современными смартфонами. Однако в некоторых редких случаях они могут повлиять на отзывчивость сенсорного экрана вашего iPhone.

Также следует попросбовать отсоединить проводные аксессуары.

Итак, если вы используете проводные наушники или даже просто зарядное устройство, попробуйте отключить их и посмотреть, начнет ли сенсорный экран на телефоне работать правильно. Обязательно перезагрузите iPhone после отключения аксессуара, чтобы убедиться, что вы выполнили все основные действия.

Чтобы починить неработающий сенсорный экран телефона обновите свой iPhone.

Если сенсорный экран вашего iPhone по-прежнему не работает после выполнения описанных выше действий, следующее, что вам нужно сделать, — это обновить iPhone до последней версии iOS.

Если вы можете достаточно хорошо взаимодействовать со своим iPhone, чтобы войти в приложение «Настройки» , то нажатие «Основные » > «Обновление программного обеспечения» — самый быстрый и простой способ сделать это.

Дайте вашему iPhone остыть.

Запуск тяжелых приложений или нескольких приложений и открытых вкладок может быть довольно утомительным для вашего iPhone. Иногда сверхурочная работа может напрямую повлиять на функциональность устройства, и ваш сенсорный экран не является исключением.

Сбросьте настройки вашего iPhone до заводских настроек, чтобы починить неработающий сенсорный экран телефона.

Если обновление вашего iPhone не решает никаких проблем, связанных с программным обеспечением, которые могут привести к зависанию сенсорного экрана вашего iPhone, последний вариант, который вы можете попробовать, — это восстановить заводские настройки вашего iPhone .

Последние новости Украины:

Как улучшить работу камеры в смартфоне, чтобы фото было красивее, чем у iPhone

Как настроить только что купленный смартфон, чтобы он не глючил.

Как максимально сохранить заряд аккумулятора на смартфоне.