Если вы заметили, что вентиляторы действительно продолжают работать, но на экране ничего не отображается или появляется чёрный экран, то на это есть сразу несколько причин.

Даже активные пользователи ПК могут внезапно столкнуться с проблемой в работе и не заметить ее вовремя до поломки. Не редко проблема возникает внезапно – сразу при включении ноутбука. Загорается индикатор, включаются вентиляторы, но далее ничего не происходит. Экран остается черным. Для этого есть сразу несколько возможных причин.

Если вы точно заметили, что вентиляторы действительно продолжают работать, но на экране ничего не отображается или появляется чёрный экран, то возможно у вас возникла одна из серьезных, но решаемых проблем с ноутбуком. В таких случаях необходимо принять определенные меры для устранения неполадки.

Если у вас возникла проблема с экраном, попробуйте извлечь оперативную память из слота. Сначала снова завершите работу, убедитесь, что ноутбук не в сети и не заряжается, а затем разберите заднюю крышку и достаньте оперативную память.

Вам нужно хорошо ее очистить и снова осторожно установить обратно, не повредив ничего внутри корпуса. Перед извлечением можете сделать фото, чтобы не перепутать процесс установки ОП обратно. Если у вас две планки ОЗУ, попробуйте сначала заменить только одну из них. Если экран остается нерабочим, попробуйте временно отключить вторую и проверить, возможно проблема именно в ней.

Далее также следует проверить ноутбук с внешним монитором, то есть, вам необходимо его подключить к внешнему монитору через соответствующий разъем (VGA или HDMI). После подключения внешнего монитора и включения ноутбука, если экран начинает работать на внешнем мониторе, проблема может быть связана именно с экраном ПК или инвертором. В данном случае нужно отнести ноутбук в сервис для диагностики, где вам сразу скажут, в чем причина.

Также проблема может быть в неправильной загрузке. Можете отсоединить питание, выключить и завершить работу ПК, затем снова включить. Не помогает данный пункт? Проверьте видеокарту. В случае, если проблема внутренняя и связана с ней, придется также нести ноутбук в сервис.

В конечном итоге рекомендуется проверить материнскую плату и процессор, чтобы удостовериться, что они не повреждены.

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