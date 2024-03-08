Начать следует с перезагрузки модема и маршрутизатора, это может помочь в случае временного сбоя системы роутера.

После обновления системы, из-за ошибки или ряда других проблем иногда можно столкнуться с тем, что ноутбук не может подключиться к Wi-F или не видит его. Такая проблема довольно распространена сразу из-за нескольких причин, особенно без нужного драйвера. Важно знать способы, как можно решить данный вопрос.

Начать следует с перезагрузки модема и маршрутизатора, это может помочь в случае временного сбоя системы роутера. Сначала отсоедините питание всех устройств, подождите несколько секунд, заново перезапустите систему и дождитесь подключения.

Если данный способ не помогает, также следует заняться перезагрузкой ноутбука – неправильное включение могло выдать такой же сбой с ошибкой, что привело к отключению от беспроводной сети.

Далее можно попробовать сбросить драйвера сетевого подключения – возможно обновления было ошибочным или вовсе отсутствовало. Можно заранее загрузить на другом устройстве нужный вам драйвер и также переустановить его вручную, предварительно узнав в настройках название нужного вам драйвера и проверив в журнале обновлений последние установки.

Обновление IP-адреса может привести к проблемам с подключением или создать конфликт между несколькими адресами. Следует обновить ваш IP-адрес в настройках и затем проверить подключение вновь.

Антивирус мог заблокировать некоторые функции в работе вашего ноутбука, поэтому проверьте этот пункт сразу – отключите защитную систему и обновите проверку подключения: убедитесь, что Wi-Fi включен на вашем ноутбуке, и проведите тест, подключив другое устройство к той же сети Wi-Fi. Если другое устройство успешно подключается, проблема, скорее всего у вас.

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