Ноутбук может издавать странные и шумящие звуки при самых разных причинах, особенности шума могут насторожить, поскольку они являются прямыми показателями того, что с техникой что-то не так. Есть несколько распространенных проблем, с которым может столкнуться пользователь.
Самой популярной проблемы странных звуком может быть залипание клавиш.
Из-за попадания пищи, крошек, грязи и пыли под кнопки, происходит залипание и система реагирует на маленький сбой. Если поверхностно не удается прочистить кнопки или клавиатура не снимается, можно обратиться к специалистам, чтоб они провели чистку.
Проблемы с компонентами материнской платы гораздо серьезнее и могут также стать причиной шума – неприятные звуки при включении ноутбука и завершении работы. Проверить проблему могут только в центре, разобрав полностью его и осмотрев состояние.
Длительная работа без чистки кулера и поломка вентилятора. Раз в полгода обязательно нужно чистить охладительную систему ноутбука от грязи и пыли, она находится под задней крышкой ноутбука и требует тщательного обслуживания. Чистка делается менее чем за час и существенно ускорит вашу технику.
Перегревание из-за активной работы может спровоцировать уничтожение внутренних компонентов вплоть до их сгорания. Нужно обязательно не только очистить ноутбук, но и пользоваться подставкой с охлаждением под ноутбук, а также контролировать нагревание при активной работе или играх.
Нарушения в работе оперативной памяти усложняют работу, если система забита ненжуными файлами, кэшем, играми, устаревшими данными – нужна полная чистка, проверка вашей системы на ошибки и проверка на антивирусы. Воспользуйтесь КК-линером, чтобы узнать в порядке ли ваша ОС.
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