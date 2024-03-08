Если же система не скачивает обновления и не нуждается в них, попробуйте провести принудительное выключение.

Проверьте, действительно ли ноутбук завис. Иногда процесс выключения может занимать дополнительное время из-за установки обновлений или других операций. Когда ОС нуждается в обновлении и загружает его автоматически, ноутбук не может завершить работу – дождитесь завершения скачивания и перезагрузите его, после проведите проверку.



Если же система не скачивает обновления и не нуждается в них, попробуйте провести принудительное выключение: удерживайте кнопку выключения до тех пор, пока ноутбук не завершит работу. Если это не помогает, можно отключить питание, снять заднюю крышку и вытащить аккумулятор, затем снова подключить и перезагрузить компьютер. После проверьте корректно работает ли система.

Можно провести загрузку в безопасном режиме. Это даст возможность вам определить, не связано ли зависание с внутренними ошибками системы. Для того, чтобы открыть безопасный режим, нажмите Windows + R, введите MSCONFIG, выберите его и "Режим сети", затем уже перезагрузите.

Отсутствующие системные файлы Windows могут вызвать проблемы при выключении ноутбука, если они были случайно повреждены или удалены. Чаще всего проблема может быть вызвана вирусными программами. Проверьте систему на наличие вредоносных программ с помощью вашего антивируса или ADW-клинера, КК-клинера, удалите их или отправьте на карантин.

Проблема с питанием ноутбука может привести к нескольким ошибкам в его работе, проверить состояние батареи можно, вбив в поиске «Питание и батарея». Откройте раздел использование батареи, проведите диагностику, настройте потребление энергии под ваш режим.

Проведите диагностику, касающуюся обновления драйверов. Это можно сделать в приложении КК-клинер, возможно система нуждается в индивидуальном обновлении и без него возникает ошибка и конфликт между файлами.

Если у ноутбука есть проблемы с жестким диском или другими компонентами, это может привести к отключению или ошибкам с выключением. В этом случае необходимо провести диагностику устройства, в случае обнаружения проблем, самостоятельно их не решить, нужно обратиться в сервисный центр.

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