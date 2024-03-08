Куда бы вы ни пошли в наши дни, вы найдете бесплатную сеть Wi-Fi для подключения.

Бесплатный общедоступный Wi-Fi обеспечивает быстрый и удобный доступ в Интернет на телефоне для путешественников, удаленных работников и всех, кто хочет оставаться на связи, находясь в пути.

Но использование бесплатного Wi-Fi сопряжено с риском.

Прежде чем вы подключитесь к этой заманчивой бесплатной общедоступной сети Wi-Fi, давайте рассмотрим некоторые проблемы общедоступного Wi-Fi и обсудим лучшие способы защиты ваших телефонов и данных от взлома.

Самая большая опасность подключения телефона к общественному Wi-Fi

Представьте, что вы подключаетесь к бесплатной сети Wi-Fi в кафе. С какими опасностями вы можете столкнуться? Вот несколько примеров: подслушивание хакерами, распространение вредоносного ПО, поддельные сети Wi-Fi и не только.

Плэтому нужно знать, как можно защитить свой телефон при подключении к общественному Wi-Fi:

Используйте точку доступа

Лучший способ защитить свой телефон от общедоступного Wi-Fi — вообще избегать использования общедоступных точек доступа Wi-Fi, особенно незащищенных. Использование мобильных данных и личной мобильной точки доступа вместо бесплатного Wi-Fi делает ваше сетевое соединение более безопасным, и ваша информация не будет доступна злоумышленникам.

Использование VPN

Если ваш телефон не может создать точку доступа или в вашем тарифном плане сотовой связи нет данных точки доступа, другой вариант — использовать виртуальную частную сеть (VPN). VPN — это механизм установления защищенного частного сетевого соединения при использовании общедоступной сети. Вы можете думать о VPN как о способе создания безопасного «туннеля» между вашим устройством и веб-сайтами, с которыми вы взаимодействуете через общедоступный Wi-Fi.

Обновите свои устройства

Это общий совет по обеспечению кибербезопасности, но он также применим и к безопасности общедоступного Wi-Fi. Обновления устройств iOS и Android содержат важные исправления программного обеспечения и обновления безопасности, призванные защитить вас от угроз кибербезопасности, подобных тем, с которыми вы можете столкнуться в незащищенных сетях.

Чтобы защитить телефон при подключении к общественному Wi-Fi - избегайте конфиденциальных транзакций

Одно дело выполнить простой поиск в Google или зайти в Википедию, используя общедоступный Wi-Fi. Однако некоторые действия в Интернете, такие как банковские операции и покупки, подвергают вас дополнительному риску.

Последние новости Украины:

Как улучшить работу камеры в смартфоне, чтобы фото было красивее, чем у iPhone

Как настроить только что купленный смартфон, чтобы он не глючил.

Как максимально сохранить заряд аккумулятора на смартфоне.