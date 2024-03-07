Если пыль проникла внутрь системы, можно выполнить более кардинальную очистку.

Нарушение теплового режима в ноутбуке может вызвать проблемы, такие как "тормоза", зависания, увеличение времени выполнения задач и даже поломки. Длительная работа с ресурсоемкими приложениями, особенно графическими и игровыми, также может увеличить внутреннюю температуру из-за нарушения отвода тепла из-за загрязнения элементов системы охлаждения.

Чтобы предотвратить перегрев, рекомендуется чистить ноутбук от пыли. Усиленный шум системы охлаждения может свидетельствовать о загрязнении и требовать срочной очистки.

Необходимо снять заднюю крышку ноутбука, аккуратно осмотреть поверхность, открутить болты крепления, снять заднюю панель и определить, что еще необходимо снять для доступа к элементам охлаждения. В процессе работы следует использовать антистатические перчатки, чтобы избежать повреждения чувствительных деталей статическим разрядом.

Для более тщательной очистки системы охлаждения можно использовать кисть и ватные палочки для удаления крупной пыли.

Если пыль проникла внутрь системы, можно выполнить более кардинальную очистку, сняв элементы охлаждающей системы. После этого следует очистить кулер, отделив лопасти от электрической части, и тщательно очистить его элементы.

Также перегрев процессорного чипа может быть вызван нарушением теплового контакта между радиатором и процессором из-за высыхания и потери свойств термопасты. Рекомендуется заменить термопасту для восстановления теплового режима.

Часто причиной перегрева также являются "тяжелые" программы, ресурсоемкие игры или вирусы. Рекомендуется использовать обновляемый антивирус и ограничить мощность процессора в настройках, чтобы предотвратить перегрев. Не устанавливайте ноутбук на мягкие поверхности, такие как одеяла или ковры, чтобы не перекрывать доступ воздуха к вентиляционным отверстиям, что также может способствовать перегреву.

Последние новости Украины:

Как улучшить работу камеры в смартфоне, чтобы фото было красивее, чем у iPhone

Как настроить только что купленный смартфон, чтобы он не глючил.

Как максимально сохранить заряд аккумулятора на смартфоне.