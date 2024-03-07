Нет ничего хуже, чем потерять мобильную связь посреди разговора или с нетерпением ждать, пока наконец загрузится ваше видео на YouTube.

Прерванные телефонные звонки, пропущенные текстовые сообщения, а также отсутствие или медленная передача данных могут быть неприятными последствиями ухудшения сигнала сотовой связи.

Итак, как же усилить сигнал мобильной связи.

Включите и выключите режим полета (или перезагрузите телефон).

Постоянный поиск самого лучшего сигнала — это очень энергозатратный процесс, поэтому ваш телефон не делает это постоянно. Вместо этого, как только ваш телефон подключится к ближайшей сетевой вышке, он не будет искать новый сигнал.

Это сделано для защиты аккумулятора вашего телефона, но это может привести к отсутствию сигнала, если вы отойдете от этой вышки, а ваш телефон «не осознает» и не попытается найти более близкую вышку.

Это быстрое решение для получения лучшего сигнала сотовой связи в телефоне.

2. Снимите чехол с телефона.

Не многие люди осознают, что сам чехол для телефона, который защищает ваш телефон от разбитого экрана, также может быть причиной ослабления уровня сигнала сотовой связи в телефоне.

3. Зарядите свой телефон

Помните, как поиск сигнала разряжает батарею? Это происходит в обе стороны: низкий заряд батареи может активно препятствовать поиску лучшего сигнала сети вашим телефоном.

4. Используйте вызовы по Wi-Fi

Иногда у вас будет ужасный сигнал сотовой связи, но вы сможете получить доступ к Wi-Fi-соединению. Это не долгосрочное решение проблемы плохого сигнала, но в крайнем случае вы можете использовать Wi-Fi для совершения важных звонков или отправки текстовых сообщений вместо традиционного сотового сигнала.

5. Обновите программное обеспечение вашего телефона.

Сеть вашего оператора не статична — они обновляют вышки сотовой связи, иногда добавляют новые или иным образом вносят изменения в свою инфраструктуру. В общем, вы можете рассчитывать на то, что они постоянно оптимизируют скорость и стабильность вашего соединения.

6. Смените мобильного оператора

Если вы перепробовали все из этого списка, ничего не помогло и вы устали бороться с плохим сигналом сотовой связи, то пришло время взглянуть на основную причину: возможно, вы просто не живете и не работаете в районе, который хорошо обслуживает ваш мобильный оператор.

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