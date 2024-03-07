Никому не нравится, когда значок батареи мобильного телефона меняет цвет с зеленого или белого на красный.

Это признак того, что вам необходимо подключить телефон к сети, чтобы аккумулятор мог подзарядиться и накопить электроэнергию.

К сожалению, некоторые из самых популярных смартфонов заряжаются довольно долго, и в худшем случае зарядка вашего мобильного устройства до 100 % может занять много часов.

Итак, как ускорить зарядку телефона:

Подключите к другому аккумулятору.

Первый и самый простой способ ускорить зарядку телефона iPhone или Android — просто подключить его к розетке или блоку питания вместо другого устройства, например ноутбука.

2. Выключайте телефон во время зарядки.

Конечно, вы также можете ускорить зарядку вашего телефона, если выключите устройство во время зарядки. Это несложно. Если ваш телефон подключен к сети, он потребляет незначительное количество энергии для поддержания работы процессов, подключения к вашей сети Wi-Fi и для других целей.

3. Не пользуйтесь телефоном во время зарядки.

Точно так же вам не следует использовать телефон во время зарядки, если вам нужна более высокая скорость зарядки. Это усугубляет проблему снижения емкости аккумулятора, упомянутую выше. Например, если вы позвоните другу по телефону, когда он подключен к сети и заряжается, вы быстрее испортите аккумулятор и замедлите скорость зарядки.

4. Приобретите новый зарядный кабель.

Иногда время зарядки телефона может быть ограничено из-за качества кабелей. Прочные кабели для быстрой зарядки отлично подходят, если вы хотите ускорить время зарядки.

5. Переведите телефон в режим полета.

Батарея вашего телефона сильно разряжается по двум причинам: экран и настройки беспроводного подключения. Проще говоря, ваш телефон использует большую часть электроэнергии для создания яркого светового дисплея и подключения к Wi-Fi или другим сетям.

6. (Только для Android) Включите режим зарядки.

Если у вас есть устройство Android, у вас есть другой способ увеличить скорость зарядки телефона. Это связано с тем, что устройства Android позволяют вам определять тип подключения телефона при каждом его подключении к USB-кабелю, включая кабель для зарядки.

7. Снимите чехол с телефона.

Знаете ли вы, что ваш телефон заряжается быстрее, когда он не перегревается? Чрезмерное тепло снижает эффективность работы смартфонов в целом.

8. Заряжайте телефон в прохладном месте.

Старайтесь заряжать свой мобильный телефон в прохладном месте. Лучшие места для зарядки мобильного телефона — в тени, на кухонном столе или столешнице, а также на кондиционере.

9. Купите новый телефон

Если ни один из этих советов не помог, возможно, вам стоит подумать о приобретении нового телефона с более быстрой зарядкой.

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